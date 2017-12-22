/ «Бегите, хлопцы, тут Дед мороз перевернулся». Крупная пробка парализовала движение в центр Челябинска

Свердловский проспект и проспект Победы окрасились в бордовый цвет.

Сегодня, 22 декабря, автомобилисты в очередной раз столкнулись с крупной пробкой при поездке с северо-запада в центральную часть Челябинска. Проспекты Победы и Свердловский полностью «встали». Автомобилисты также сообщают о проблемах на смежных улицах. Также пробка негативно отразилась на движении общественного транспорта, трамваи не могут свободно проехать по выделенной полосе. Автомобилисты сообщают о нескольких авариях на указанных улицах.

Затор отмечается на проспекте Победы на участке от улицы Пионерская до Свердловского проспекта. Также пробка образовалась на Свердловском проспекте от Комсомольского проспекта до улицы Калинина. — сообщили сайту «Первый областной» в сервисе «Яндекс. Пробки».



Отметим, что по данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожная ситуация в Челябинске не достигла критических показателей, сейчас на дорогах города 6-балльные заторы.

