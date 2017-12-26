/ Уезжающие с работы челябинцы оказались в 9-балльных пробках

Город «встал» из-за ДТП.

Вечер 26 декабря оказался непростым для челябинских автомобилистов. Покинув рабочее место, они отправились домой. Но добраться до конечной точки быстро не вышло: город сковали 9-балльные пробки. «Красным» центр города и северо-запад сделали многочисленные ДТП. По данным «Яндекс. Пробки», происшествий на дорогах 15.

Основные проблемы на проспекте Победы — он стоит от Чайковского до Свердловского, зафиксировано 5 ДТП. Ситуация на соседнем Комсомольском проспекте чуть лучше: скорость движения выше и аварий только 2. ДТП на улицах Коммуны, Энгельса и проспекте Ленина почти остановили центр. — данные «Яндекс. Пробки».

Средняя скорость потока — 5–7 километров в час. Автомобилистов просят быть внимательнее и осторожнее на дорогах.