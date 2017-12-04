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/ 850 миллионов выделено на благоустройство городской среды на Южном Урале

850 миллионов выделено на благоустройство городской среды на Южном Урале

Регион оказался в лидерах по стране по улучшению инфраструктуры.
сегодня в 12:02
  |  Общество

Челябинская область получит усиленную поддержку из федерального бюджета в 2018 году. По решению правительства страны, 850 миллионов рублей направят в регион на улучшение городской среды. Программа «Городская среда» получила положительные рецензии и будет продолжена.

Считаю главным успехом то, что Челябинской области удалось сохранить и увеличить объемы финансирования по программам благоустройства. Это означает, что работа по формированию современной, комфортной городской среды, которая успешно выполнена в муниципалитетах региона, будет продолжена. — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Глава региона обсудил параметры федерального бюджета на 2018 год в рамках встречи с депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.

Программа «Городская среда» в Челябинской области исполняется достаточно эффективно, мы — одни из лидеров по стране. — заявил депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Вяткин.

Отметим, что среди других приоритетных направлений оказались поддержка аграрно-промышленного региона, который на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост, развитие культуры в муниципалитетах, а также содействие НКО.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Идиотизм в действии
16:44, 04.12.2017
У нас нет городской среды, жителям дышать нечем четвертый год! Мы месяцами не имеем возможности вывести детей на улицу из-за бесконечных промышленных выбросов! Население города не имеет элементарной возможности дышать чистым воздухом! Когда будет реальная забота о людях, когда мы получим от власти свое конституционное право на благоприятную среду обитания!!!!!!!!!!

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