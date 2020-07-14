82-летний челябинец умер на компьютерной томографии

Инцидент произошёл 9 июля.

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В Челябинске во время компьютерной томографии лёгких умер пожилой мужчина. Случай произошёл в железнодорожной больнице города, которая принимает пациентов с подозрением на коронавирус.



Информация о гибели человека в стенах комплекса появилась сегодня, 14 июля. В пресс-службе ЮУЖД сайту «Первый областной» подтвердили факт инцидента, однако уточнили, что он произошёл 9 июля. Известно, что погибшему было 82 года. О причинах гибели пенсионера не сообщается.

«9 июля во время проведения МСКТ легких у пациента 1938 года рождения произошла остановка сердечной деятельности. В соответствии с требованиями будет проведена областная комиссия по летальным исходам»,— рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Напомним, по официальным данным министерства здравоохранения области, в Челябинской области подтверждено 5911 случаев COVID-19. При этом 5991 человек излечился от заболевания, а 190— скончалось.