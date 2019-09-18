На миллиард подорожала рекультивация свалки в Челябинске

В проект внесли изменения, они требуют дополнительных затрат.

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При подготовке к рекультивации исполнителем был взят за основу типовой проект. Подобные применялись в других регионах России. Изначально на комплекс мероприятий планировалось потратить 3,8 миллиарда рублей. Росприроднадзор внес в проект свои замечания и предложения. После правок рекультивация подорожала до 4,9 миллиарда рублей.

«Росприроднадзором были предложены мероприятия, которые улучшают качество рекультивации. Скажем, не только сбор фильтрата или газа с тела свалки, а, соответственно, и переработка, и эти мероприятия приведут к улучшению рекультивации тем, что в землю не будут попадать опасные вещества», — рассказала и.о. первого замминистра экологии региона Ирина Харина.

Мероприятия, предложенные Росприроднадзором, только улучшили проект рекультивации городской свалки Челябинска. Большая средств будет направлена на это из федерального бюджета, регион поучаствует в финансировании на 19 процентов.

«Эти средства у нас уже прописаны в федеральном проекте „Чистая страна“, т.к. он запланирован на несколько лет, они поделены на 2020, 2021 и 2022 годы. На предложенные Росприроднадзором мероприятия будет направлен миллиард рублей, но нужно понимать, что смета может быть увеличена, если больше мероприятий при рекультивации будет выполнено», — отметила Ирина Харина.

В настоящее время идет переоформление свалки укрепляются борта, делаются проезжие дороги, ставятся временные строения для рабочих и инвентаря. Проект должен пройти Главгосэкспертизу в Москве, в случае положительного заключения, исполнитель приступит непосредственно к самой рекультивации.