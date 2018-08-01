/ Ростсельмаш на мероприятии «День Уральского поля – 2018»

Ведущий российский производитель техники представит широкий спектр выпускаемых машин и оборудования для села, а также проведет консультации.

2-3 августа в п. Тимирязевский Чебаркульского района пройдет крупномасштабный «День Уральского поля – 2018». В этом значимом для АПК региона мероприятии принимает участие компания Ростсельмаш. Ведущий российский производитель техники представит на экспо-площадке широкий спектр выпускаемых машин и оборудования для села.

На стенде компании аграрии и гости выставки смогут детально ознакомиться с популярными у сельхозтоваропроизводителей хозяйств моделями и новинками. В экспозиции Ростсельмаш будут презентованы высокоэффективные агромашины, которые уже давно зарекомендовали себя.

Аграрии также смогут получить подробную консультацию по трактору Ростсельмаш RSM 2375, который с апреля 2018 имеет увеличенное покрытие по гарантийному обслуживанию – 2 года, или 2 000 моточасов (независимо от даты производства). При этом владельцы техники имеют возможность провести регламентное обслуживание (всего 9 раз) в рамках гарантии по, вероятно, самой низкой для тракторов этого класса цене на российском рынке.

Отзывом о сотрудничестве с компанией поделился глава КХ «Березки» Плюшкин Вячеслав Владимирович:

В Челябинской области наше предприятие в далеком 2006-ом году одним из первых приобрело комбайн VECTOR, эта сельхозмашина и по сегодняшнее время является отличным помощником. В парке техники присутствуют и другие модели зерноуборочных комбайнов, а в нынешнюю посевную отличную наработку показал трактор Ростсельмаш 2375: мощный, производительный, экономичный, комфортный!

Компания Ростсельмаш представляет всю линейку техники, необходимую для ведения успешного агробизнеса, в частности для сферы животноводства современным оптимальным решением является RSM 1401.

Этот кормоуборочный комбайн превзошел наши ожидания по скорости заготовки кормов. Весь объем работ был выполнен на несколько дней быстрее запланированного срока. Своим выбором мы довольны.

– рассказывает директор КХ «Карсакбаев К.Б.» Жайнар Айдарханович Карсакбаев:

Представители Ростсельмаш более подробно ознакомят сельхозтоваропроизводителей с существующими финансовыми продуктами компании:

С индивидуальными предложениями по страхованию для покупателей техники производства Ростсельмаш от РСХБ-Страхование и «АльфаСтрахование». С партнерскими программами кредитования от Россельхозбанка и Сбербанк России для клиентов Ростсельмаш, которые позволяют сельхозтоваропроизводителям приобрести в кредит оборудование и технику производства Ростсельмаш со скидкой до 5% от базовой стоимости. С уникальной лизинговой программой от производителя, позволяющей аграриям приобрести технику в максимально быстрый срок (сроки рассмотрения и принятия решения о финансировании – от 3 дней) на уникальных условиях и авансовым платежом от 10%.

В течение всех дней выставки на стенде Ростсельмаш запланирована серия встреч с партнерами, руководителями районных администраций, сельхозпредприятий, а также консультации для специалистов хозяйств по наиболее оптимальному выбору линейки техники с учетом конкретных агротехнологических условий, и эффективным настройкам машин, обеспечивающим их максимальную производительность.