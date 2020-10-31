8 (351) 240-15-16 — телефон для родственников переведённых в другие медучреждения пациентов горбольницы №2

Также в Управление ЖКХ администрации Челябинска по всем вопросам могут обратиться жители пострадавшего дома.

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Из-за ЧП в челябинской городской больнице № 2 пациентов медучреждения перевели в другие больницы. Узнать, где сейчас находится ваш родственник, можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Челябинской области: 8 (351) 240-15-16.

Кроме того, жители пострадавшего от взрыва соседнего дома также могут задать интересующие их вопросы. По информации администрации Челябинска, звонки принимает диспетчер Управления жилищно-коммунального хозяйства по телефону: 8 (351) 263-21-21, а также директор студенческого городка ЮУрГУ: 8 (908) 081-05-04.

Отметим, все телефоны работают круглосуточно.