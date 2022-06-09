75 процентов жителей Урала считают его территорией дружбы народов

Такие данные озвучил в Челябинске на семинаре-совещании по национальной политике замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов

В Челябинске прошел семинар-совещание, посвященный реализации в УрФО стратегии национальной политики РФ до 2025 года. Губернатор Алексей Текслер рассказал участникам о главных направлениях работы в Челябинской области: открытии медресе, поддержке муниципалитетов и НКО, работе с мигрантами и заботе о самобытных национальных территориях, передает корреспондент Первого областного информагентства.



В совещании приняли участие полпред президента по УрФО Владимир Якушев, замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, представители федеральных и региональных культурных учреждений и специальных структур.

«Специальная военная операция еще раз показала единство многонационального народа России. Для всех нас это своеобразный стресс-тест. На Украине, в ДНР, ЛНР вместе сражаются парни разных национальностей, и все они проявляют мужество и героизм. Столь же едино в поддержке и наше общество. Думаю, это главное, что можно сказать о реализации нацполитики в России», — заявил Владимир Якушев.

Полпред сообщил, что только на грантовую поддержку в сфере нацполитики в округе выделено в 2022 году 235 миллионов рублей, число межнациональных конфликтов снизилось с 20 в 2020 году до 17 в 2021-м. У конфликтов общие черты: как правило, местные власти знают об очагах напряженности, но ничего не делают для предотвращения ЧП.

Магомедсалам Магомедов рассказал, что, по данным администрации президента РФ, в Уральском федеральном округе ситуация с межнациональными отношениями как минимум не хуже, чем в стране в целом. Более 75 процентов жителей округа уже на протяжении нескольких лет считают межнациональные отношения доброжелательными, не испытывают дискриминации к себе. Более 90 процентов населения идентифицируют себя прежде всего как россияне.

«Это очень хорошие показатели, но это средняя температура по больнице. Есть регионы, лучшие в стране, а есть и те, что уже долгое время не могут выйти из „красной“ зоны. Поэтому надо рассматривать каждый субъект по отдельности. Так, на Ямале и в ХМАО очень важны вопросы, связанные с коренным малочисленным населением. В индустриальных субъектах, таких, как Челябинская область, актуальнее проблемы, связанные с миграцией, с адаптацией иностранных граждан», — считает замруководителя АП.

Губернатор Алексей Текслер также затронул необходимость работы с мигрантами.

«Мы промышленный регион, много мигрантов живет и работает у нас. В этом году завершили строительство большого многонационального центра, где в режиме одного окна мигранты могут получить любые услуги. Мы работаем тут вместе с ГУ МВД по Челябинской области. Отдельный вопрос — развитие национальной культуры, развитие межконфессиональных отношений. В 2019 году открылось медресе для обучения своих имамов. Есть такая проблема, когда к нашим мусульманам приезжают наставники из-за границы, возникают разные неприятные вопросы», — рассказал глава региона.

Алексей Текслер доложил полпреду и представителю АП, что все задачи, поставленные на предыдущем семинаре-совещании, Челябинской областью выполнены. Увеличено почти на 50 процентов финансирование на региональную профильную программу, сама программа перезапущена. Впервые в нее заложены средства на субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям для информирования населения о реализации нацполитики страны.

«Еще один важный элемент — субсидии местным администрациям на реализацию муниципальных программ по национальной политике. Это тоже впервые. Уже провели отбор, приняли решение увеличить финансирование, задачи на этом направлении большие, они решаются и на муниципальном уровне», — сообщил губернатор.

Челябинская область — не только многонациональный, но и многоконфессиональный субъект федерации. Поэтому в регионе постоянно идет плотная работа с лидерами традиционных религиозных направлений и национальных диаспор. Напомним, кстати, сегодня же, 9 июня, Общественная палата области провела расширенное заседание, посвященное как раз роли национальных центров в противостоянии Западу в информационной войне против России.

В заключение Алексей Текслер пригласил участников заседания на международные форумы, традиционно проходящие в Челябинской области — научно-практическую конференцию «Расулевские чтения», которая в 2022 году включена в федеральный план празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Кроме того, совместно с РПЦ область организует в Магнитогорске общественно-церковный форум «Петровские чтения».