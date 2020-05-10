73-летний южноуралец рассказал, как ему удалось быстро выздороветь от коронавируса

Мужчина не знает, где и как смог заразиться инфекцией.

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73-летний житель Верхнего Уфалея Виктор Колосов рассказал свою историю выздоровления от коронавирусной инфекции. Примечательно, что мужчина никуда не выезжал и ни с кем, кто мог быть заражён, не общался, и вдруг попал в больницу с подтверждённым диагнозом. А следом и вся его семья.

Взятый на коронавирус анализ показал положительный результат не только у мужчины, но и у его супруги и их сына. Всех сразу же доставили в челябинскую больницу № 8. Но, по словам пенсионера, он не ощущал себя больным. Сначала вдруг пропал аппетит, а затем он стал чувствовать себя вялым. А буквально через пару дней всё наладилось, и южноуралец стал снова чувствовать себя хорошо.

«Мне здесь понравилось лечиться, прекрасный персонал, все доброжелательные»,— рассказал Виктор Колосов.

Болезнь протекала в лёгкой форме, и пенсионера уже выписали. А вот его супруга и сын всё ещё находятся в больнице: у них появились осложнения.

Виктор Колосов считает, что так быстро победить болезнь в таком возрасте ему помог спорт, ведь мужчина всю жизнь занимался спортом и до сих пор не забывает о физических упражнениях.

Напомним, на сегодняшний день в Челябинской области зарегистрировано 1138 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 263 человека выздоровели, 12 инфицированных умерли.