94 человека заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

Все инфицированные получают необходимое лечение.

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На сегодняшний день, 11 мая, в Челябинской области официально зарегистрировано 1232 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 94 случая заражения. Подробнее сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«На сегодняшний день в больницах с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 910 человек. Инфицированные находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию»,— сообщили в ведомстве.

301 из подтверждённых выздоровели и выписаны из больниц. За время пандемии умерло 12 человек. Из них 8 — от основного заболевания (COVID-19 сопутствующее).

Напомним, по всем вопросам можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

Отметим, сегодня, 11 мая, глава Челябинской области Алексей Текслер озвучит решение о продлении или послаблении ограничительных мер.