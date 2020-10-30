В Челябинской области 70 процентов пациентов остаются на амбулаторном лечении

Это выводит в приоритет амбулаторно-поликлиническую службу.

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В период не только пандемии коронавируса, но и сезонного заболевания гриппом и ОРВИ, в медицинской сфере становится приоритетной амбулаторно-поликлиническая помощь. В настоящее время в Челябинской области около 70 процентов всех пациентов получают лечение на дому под наблюдением врачей.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила сегодня, 30 октября, что сейчас правительством вновь формируется заявка для Южно-Уральского государственного медицинского университета, чтобы усилить амбулаторно-поликлиническое звено ординаторами и студентами старших курсов.

«На самом деле поток пациентов достаточно большой. Минздрав Российской Федерации также рассылает рекомендации для обучения ординаторов и студентов старших курсов медвузов на возможность работы на неотложной помощи», — отметила Ирина Гехт.

Вице-губернатор добавила, что в ближайшее время будет отработан алгоритм приема пациентов в поликлиниках, чтобы не было большого скопления людей. В особенности это важно для тех, кто приходит в поликлинику закрывать больничный лист, поскольку для его закрытия не предусмотрено иных методов.