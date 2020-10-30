В Челябинске развернут еще 300 коек для больных коронавирусом

Дополнительные мощности расположат на бае ГКБ № 1.

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На сегодняшний день, 30 октября, в Челябинской области продолжают сохранять свободный коечный фонд для ковидных пациентов на уровне 20%. Об этом заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Всего в настоящее время развернуто 6 306 коек на базе 28 медицинских организаций. Также Ирина Гехт отметила, что добавилось 56 коек на базе городской больницы Южноуральска. Коечный фонд будет постепенно увеличиваться.

«В период с 1 по 8 ноября дополнительно и поэтапно разворачиваем еще 300 коек на базе ГКБ № 1 в Челябинске, где сейчас имеются уже 152 койки», — заявила Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор также рассказала, что уже 3 232 пациента обеспечены лекарственными препаратами от коронавирусной инфекции.

«Из федерального бюджета нам дополнительно поступило 130 миллионов рублей на обеспечение пациентов лекарствами для лечения ковида на амбулаторном этапе. Проводятся все необходимые закупочные процедуры, чтобы начать обеспечение всех категорий населения, у кого подтвержден ковид», — добавила первый заместитель губернатора Челябинской области.

Также в Челябинскую область поступило 15,7 миллиона рублей на обеспечение деятельности лабораторий, проводящих исследование на выявление коронавируса. Для этого в ОКБ № 2 в Челябинске будет куплен дополнительный аппарат для расширения возможностей тестирования жителей региона. Помимо этих денег, в область поступили 150 миллионов рублей для совершенствования оказания медицинской помощи. В настоящее время в правительстве формируется перечень того, на что эти средства будут потрачены.

Ирина Гехт рассказала, что на станцию скорой медицинской помощи дополнительно выведено 6 бригад.

«Мы надеемся, что это количество будет увеличиваться в ближайшее время. Число пациентов, ожидающих приезда "скорой помощи" для доставки на КТ, уменьшилось на 62%. Сократили и очередность, и время ожидания на компьютерную томографию», — подчеркнула Ирина Гехт.

За минувшие сутки в Челябинской области было проведено более 1 700 исследований на КТ. Вице-губернатор добавила, что если раньше около 800 человек ожидали выезда на компьютерную томографию, то в настоящее время это число уменьшилось до 300 пациентов. Ведь согласно федеральным рекомендациям человека должны доставить на КТ в течение двух суток с момента получения направления.