70 квартир предоставили детям‑сиротам в Челябинске с начала 2023 года

В новые квартиры переехали и семьи из аварийных домов

С начала 2023 года в Челябинске жилые помещения предоставлены 70 детям-сиротам. Еще 115 судебных актов о предоставлении квартир находятся в работе у комитета по управлению имуществом и земельным отношениям. Продолжают в городе и переселение семей из аварийного жилья, сообщила 15 мая на аппаратном совещании замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Расселены 22 семьи, площадь расселения составляет 738 квадратных метров, и в работе находятся документы по переселению 6 семей. 23 земельных участка были предоставлены многодетным семьям в рамках бесплатного предоставления», — уточнила Надежда Рыльская.

Кроме того, по ее словам, 11 многоквартирных расселенных домов находятся в стадии сноса.

Ранее в пресс-службе администрации Челябинска сообщали, что до конца 2023 года в городе снесут 13 аварийных многоквартирных домов и нежилых зданий.

В 2022 году в новые квартиры из аварийного жилья переехали почти 200 челябинских семей.

На прошлой неделе областной парламент принял закон, инициированный губернатором Алексеем Текслером, о единовременной выплате на жилье для детей-сирот. Ребята могут рассчитывать на материальную помощь в виде 2,6 млн рублей, однако претендентам на эту льготу нужно соответствовать определенным требованиям.