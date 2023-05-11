В Челябинской области дети‑сироты получат выплату на покупку жилья

Льготники могут рассчитывать на сумму, превышающую 2 млн рублей

Областной парламент принял закон, инициированный губернатором Алексеем Текслером, о единовременной выплате на жилье для детей-сирот. Новая мера дополнит существующий механизм, когда местные власти сами покупают квартиры, а затем передают их воспитанникам по договору найма. Теперь ребята могут рассчитывать на материальную помощь в виде 2,6 млн рублей, но претендентам на эту льготу нужно соответствовать некоторым требованиям, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Важно, что вводятся дополнительные требования к кандидатурам, которые могут претендовать на получение единовременной социальной выплаты: отсутствие судимости, наличие постоянного трудоустройства, то есть постоянного дохода за 12 месяцев до обращения за выплатой, а также ряд других требований», — отметила на заседании министр социальных отношений Ирина Буторина.

Получателями выплаты станут дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Также новая мера поддержки коснется тех, кто относится к этим группам льготников и состоит на учете для получения жилья. Рассчитывать на помощь можно не только в случае покупки квартиры, но и для полного погашения ипотеки (нужно достичь возраста 23 лет). Размер выплаты рассчитывается так: общую площадь помещения в 36 «квадратов» умножают на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра в Челябинской области на момент подачи заявления.

Например, в первом квартале этого года стоимость одного «квадрата» в нашем регионе утверждена на уровне в 73 773 рубля, поэтому сумма выплаты может достичь 2,6 млн рублей. Обязательно, чтобы жилье было новым или с момента постройки дома должно пройти не более семи лет. Недвижимость нельзя купить у близких родственников. Эту меру поддержки можно использовать с другими видами государственной помощи: материнский капитал, выплаты по программе «Молодая семья», выплаты многодетным семьям взамен предоставления земли и многие другие.

На данный момент на получение выплаты на покупку жилья или полное погашение ипотеки могут рассчитывать 296 человек, еще 69 льготников получат такое право в 2023 году. В региональном министерстве социальных отношений отметили, что по решению губернатора Алексея Текслера в этом году на обеспечение детей-сирот квартирами выделено 1,3 млрд рублей.

«Механизм сертификатов у нас уже есть в практике, в частности для детей с инвалидностью, которым необходима реабилитация. Сейчас практику с сертификатами планируем использовать для расселения детей-сирот старшего возраста, у многих есть свои семьи. Сертификат позволяет использовать еще дополнительные программы поддержки, добавить свои средства и приобрести более комфортное жилье. Это более гибкий механизм. На эти цели выделим дополнительные средства», — сказал ранее глава региона.