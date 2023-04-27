В Челябинске до конца года снесут 13 аварийных зданий

В ожидании демонтажа дома взяли под охрану

Администрация Челябинска приняла решения о списании и последующем сносе десяти аварийных многоквартирных домов и нежилых зданий в разных районах города. Кроме того, в отношении двух домов заключаются договоры о выносе газовых сетей, еще один дом снесет застройщик по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила пресс-служба мэрии.

От сетей газораспределения перед сносом отключают дома по ул. Нахимова, 12, и Новороссийской, 72а. Решения о демонтаже строений были приняты ранее.

Анонсированы сносы, но пока не готовы проекты работ в отношении домов по адресам: Пост 2098 км, 9; Пост 2092 км, 1; Новороссийская, 74а; Гидрострой, 11, и Ереванская, 15, — а также и нежилых зданий по Степана Разина, 4 и 6; Российской, 4а; Дорожной, 6, и общежития по Цинковой, 2а.

«Все вышеуказанные дома планируется демонтировать до конца 2023 года. Для обеспечения безопасности заключены контракты на охрану объектов», — отметили в мэрии.

Помимо этого будет снесен старый дом по Сталеваров, 86б. Этим займется застройщик, который получил землю по этому адресу под новое строительство по программе КРТ.