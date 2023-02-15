Почти 200 челябинских семей переехали в новые квартиры из аварийного жилья в 2022 году

Мэрия города рассказала об итогах программы переселения

26 аварийных многоквартирных и 4 непригодных для проживания домов покинули челябинцы для переезда в новое жилье в 2022 году. 195 семей, или 391 человек, стали новоселами по программе переселения. В администрации города рассказали, где в прошлом году снесли аварийные дома и сколько человек переехали уже в году наступившем.

В новое жилье из аварийного и непригодного жилфонда переехали 391 человек (195 семей). Из них 55 семей переселили при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». 19 семей вместо нового жилья приняли решение получить выплату. 66 семей переселили по государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации». 46 семей получили выплаты по возмещению изымаемого для муниципальных нужд жилья.

«В 2022 году полностью завершено расселение 8 аварийных домов по адресам: ст. Шагол, 3; ул. Новороссийская, 72а, 74а, 104, 106, ул. Ульяновская, 51, Копейское шоссе, 2, Сталеваров, 86-б. В течение года осуществлен снос 13 расселенных аварийных многоквартирных домов по адресам: ул. Зудова, 5, ул. Краснознаменная, 7, 23, ул. Доватора, 46, пер. 9-й Лобинский, 3, ул. Новороссийская, 104, 106, ул. Карпенко, 7а, ул. Водрем-40, 13, ул. Потемкина, 43, ст. Шагол, 3, ул. Ульяновская, 51, ул. Стахановцев, 124», — рассказали в комитете по управлению имуществом и земельным отношениям администрации города.

В КУИЗО также сообщили, что с начала 2023 года из аварийного фонда переселили 13 семей (30 человек).

«Полностью расселен аварийный дом № 15 по улице Ереванской. Проводятся мероприятия в целях завершения переселения граждан еще из 17 аварийных многоквартирных домов», — сообщили в ведомстве.

Нередко жильцам аварийных домов предлагают квартиры маневренного фонда. Журналист Первого областного информационного агентства посмотрел на эти предложения и оценил, пригодны ли они для жизни.