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сегодня в 06:07
Телеканалы «Восточный экспресс» и «ОТВ» ищут новые «Лица»
Медиахолдинг запускает совместный кастинг для телевизионных ведущих.
/ Больше 70 человек уже рассказали о мечте стать телеведущим на ОТВ и «Восточном экспрессе»

Больше 70 человек уже рассказали о мечте стать телеведущим на ОТВ и «Восточном экспрессе»

Южноуральцев не пугает напряженная работа и плотный график.
вчера в 19:00
  |  Общество

Проект «Лица» продолжают телеканалы ОТВ и «Восточный экспресс». Организаторы кастинга приглашают южноуральцев стать звездами регионального телевидения, начав карьеру телеведущего. Уже больше 70 человек использовали этот шанс, заполнив анкету на сайте faces.1obl.ru

Один из них — 17-летний Андрей Суровцев. Парень собирается поступать в челябинский вуз на актерское отделение, но готов посвящать до 5 часов работе в кадре. Кастинг на телеведущих Андрей назвал шансом реализовать свои способности.

Другой потенциальный телеведущий — Владимир Дьячков. Он уже три года идет к своей мечте. Участник проекта «Лица» хочет, чтобы ему доверили программы развлекательного характера.

Работать на телевидении или радио — моя давняя мечта. Реализовать ее, к сожалению, пока не получилось. В 2015 году я участвовал в кастинге телеканала ОТВ, но дойти до конца не получилось. Надеюсь, благодаря вашему проекту получится осуществить желание. — рассказал сайту «Первый областной» Владимир Дьячков.

Конкурсанты готовы работать на телеканалах даже по графику 24/7 до самой пенсии. Например, Наталья Сумина, называющая себя прирожденным журналистом, обещает жить в редакции, если это будет необходимо.

Если я войду на этот пьедестал, я себе докажу, что я ещё ого-го, и моя фиолетовая полоса, по которой я двигаюсь, станет в крапинку. А это гораздо интересней! — объясняет свое желание стать телеведущей участница проекта Наталья Сумина.

Напомним, заполнить анкету можно будет до 28 июля. В тот же день состоится открытый кастинг. По итогам кастинга на сайте 1obl.tv будет запущено народное голосование. Своими предпочтениями поделятся и члены жюри. Имена победителей будут объявлены в День города Челябинска. Самые яркие участники получат возможность стать лицом телеканалов «Восточный экспресс» и ОТВ. Прием заявок на кастинг проекта «Лица» уже стартовал. Заполнить анкету можно здесь.

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Комментарии

Алена
08:11, 12.07.2018
Бабу то накормить надо, а то страшно смотреть, какая ведущая!? Если это все кандидаты, то это провал!
Виктория
01:03, 12.07.2018
Кстати о ведущих.
А куда делся Иван Лежнин? Давно его не видно. Мы скучаем!

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