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/ Фанат охоты и рыбалки претендует на место ведущего на телеканалах ОТВ и «Восточный экспресс»

Фанат охоты и рыбалки претендует на место ведущего на телеканалах ОТВ и «Восточный экспресс»

Продолжается прием заявок на участие в проекте «Лица».
сегодня в 13:05
  |  Общество

Больше 100 человек хотят реализовать свой потенциал, участвуя в проекте «Лица». Каждый мечтает стать ведущим на телеканалах ОТВ и «Восточный экспресс». Один из новых претендентов — Алексей Семенов. Мужчина сразу решил показать, что готов к необычным форматам, и для видеоприветствия выбрал себе в помощники резиновую курицу. Около минуты она призывно кричит — просит отметить новаторский подход.

Я хочу реализовать свой творческий потенциал, стать медийной личностью, помогать людям. Хотел бы вести общественные программы, спорт и рыбалку. — поделился Алексей Семенов.

Последовать примеру Алексея Семенова может каждый, достаточно заполнить анкету здесь. Следующий шаг — прийти на открытый кастинг, который состоится 28 июля.

По итогам кастинга на сайте будет запущено народное голосование. Своими предпочтениями поделятся и члены жюри. Имена победителей будут объявлены в День города Челябинска. Самые яркие участники получат возможность стать лицом телеканалов «Восточный экспресс» и ОТВ.

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