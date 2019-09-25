Камеры-треноги исчезнут с трасс Челябинской области

Частные компании не будут заниматься фотовидеофиксацией.

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В следующем году Челябинская область вложится в установку стационарных постов наблюдения за трассами региона. Они заменят передвижные комплексы фиксации нарушении ПДД. Решение принял губернатор Алексей Текслер.

За камеры-треноги сейчас отвечают частные подрядчики. Водители часто жалуются на ошибки в работе системы. Автовладельцы получают штрафы за несуществующие нарушения. Поэтому от услуг фирм решено отказаться. Договоры с частниками закончатся к 2020 году. Контракты продлевать область не намерена.

«Средства направим на стационарные посты, они будут размещены в тех местах, которые, по мнению ГИБДД, являются проблемными, где происходит наибольшее количество аварий. Таких точек на наших региональных дорогах областной ГИБДД определено чуть более 20», — заявил губернатор Челябинской области.

На установку новых стационарных постов Челябинская область потратит около 110 миллионов рублей. Об их работе водителей предупредят дорожные знаки. Уже с 2020 года комплексы начнут работу.