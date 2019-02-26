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/ «Вечера со звездами джаза» ждут южноуральцев в челябинской филармонии

«Вечера со звездами джаза» ждут южноуральцев в челябинской филармонии

Перед зрителями выступит оркестр из Книги рекордов России.

сегодня в 09:40
  |  Общество

Челябинская государственная филармония приглашает ценителей джазовой музыки на выступление Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Концерт проходит при поддержке Министерства культуры РФ, в рамках юбилейного тура «85+75=Jazz». Главный дирижер и художественный руководитель — народный артист России Борис Фрумкин.

Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема имеет уникальную историю. В 2014 году он отметил свое 80-летие, подтвердив статус самого «долгоиграющего» биг-бенда в мире. Этот факт зафиксирован в российской книге рекордов Гиннеса. В 1934 году девять молодых русских музыкантов, живущих в Харбине, решили собрать свой джаз-оркестр. Руководителем был выбран 18-летний начинающий джазмен Олег Лундстрем. — рассказывает для сайта «Первый областной» пресс-служба Челябинской государственной филармонии.

Посетить концерт можно 27 февраля в 18:30 в Концертном зале имени Прокофьева. Длительность спектакля: 2 отделения по 45 мин. Приобрести билеты можно в кассах города, их стоимость варьируется от 700 до 1300 рублей.

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