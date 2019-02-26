/ «Вечера со звездами джаза» ждут южноуральцев в челябинской филармонии

Перед зрителями выступит оркестр из Книги рекордов России.





Челябинская государственная филармония приглашает ценителей джазовой музыки на выступление Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Концерт проходит при поддержке Министерства культуры РФ, в рамках юбилейного тура «85+75=Jazz». Главный дирижер и художественный руководитель — народный артист России Борис Фрумкин.

Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема имеет уникальную историю. В 2014 году он отметил свое 80-летие, подтвердив статус самого «долгоиграющего» биг-бенда в мире. Этот факт зафиксирован в российской книге рекордов Гиннеса. В 1934 году девять молодых русских музыкантов, живущих в Харбине, решили собрать свой джаз-оркестр. Руководителем был выбран 18-летний начинающий джазмен Олег Лундстрем. — рассказывает для сайта «Первый областной» пресс-служба Челябинской государственной филармонии.

Посетить концерт можно 27 февраля в 18:30 в Концертном зале имени Прокофьева. Длительность спектакля: 2 отделения по 45 мин. Приобрести билеты можно в кассах города, их стоимость варьируется от 700 до 1300 рублей.