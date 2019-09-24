50 кубометров свалки горит на Южном Урале

Предварительная версия происшествия — поджог.

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Ночью в Златоусте загорелась свалка. На место выехала пожарная служба, но из-за густого тумана тушение началось только утром.

«В полпервого прошлой ночью позвонили со свалки и сказали, что загорелась. На место приехали пожарные. Ночью было сложно разобраться, не было видно объездных путей, практически ничего не смогли предпринять», — рассказал Юрий Ртищев, заместитель директора СпецАвтоКолонны.

Утром специалисты определили масштаб происшествия и приступили к ликвидации. Оказалось, что горит 50 кубометров свалки. Пожар устраняют с помощью привезенного грунта.

«Мы попросили в городе грунт, сейчас берем его на северо-западе из-под стройки. На месте работают 6 единиц техники: бульдозер и самосвалы. Мы заваливаем и утаптываем грунтом», — добавил Юрий Ртищев, заместитель директора СпецАвтоКолонны.

По словам руководителя, предварительная причина происшествия — поджог.

«Все лето в такую жару ничего не было, а сегодня, когда льет дождь и идет снег — горит. Это явно не самовозгорание, это умышленный поджог», — рассказал Юрий Ртищев.

Камер на месте нет, из-за погодных условий устройства наблюдения не справятся. Поэтому вычислить поджигателей будет сложно. Но, как пояснил, заместитель директора СпецАвтоКолнны, они намерены искать злоумышленников, заявление в правоохранительные органы уже написано.