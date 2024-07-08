5 млн впечатлений: россияне и зарубежные гости познакомились с экспозицией Санкт‑Петербурга на выставке «Россия»

Организаторы рассказали о стенде

8 июля на ВДНХ заканчивается одно из самых масштабных событий современной России — Международная выставка-форум «Россия». Среди самых впечатляющих экспозиций — стенд Санкт-Петербурга, который за 8 месяцев работы увлек своей атмосферой и историей более 5 миллионов посетителей.

Экспозиция на протяжении всего времени рассказывала об уникальном характере города, его инновационном потенциале, научных достижениях и ключевых событиях в истории, которые оказали влияние на развитие не только мегаполиса, но и всей страны. Всего Северная столица представила посетителям 22 тематических сезона. 16 сезонов рассказывали о достижениях города в различных областях, от культуры и туризма до промышленности и медицины, а еще 6 сезонов раскрывали будущее города, планы и стратегию развития региона, которые уже реализуются по многим направлениям деятельности.

В «Петербургском кинотеатре», как его называют организаторы, прошло более 1000 тематических мастер-классов и 500 викторин. Посетителям стенда было вручено более 600 000 подарков, сувениров и сертификатов. Каждый предмет стал символом встречи с городом, которая навсегда останется у них в сердцах. На стенде побывали более 60 амбассадоров города, среди которых спортсмены, актеры театра и кино, народные артисты России, музыканты, общественные деятели и блогеры. Среди почетных гостей были Николай Валуев, Сергей Крикалёв, Николай Цискаридзе, Александр Друзь, Сергей Семак, Фабио Мастранджело, Елизавета Боярская, Елена Малышева, группа «На-На» и многие другие.

Экспозиция Северной столицы на выставке «Россия» послужила вдохновением для правительства Петербурга создать свой собственный мультимедийный форум под названием «Мой Петербург» в историческом парке «Россия — моя история». Петербург стал первым регионом, который представил свою экспозицию достижений, охватив двенадцать тематических залов. Здесь каждый может найти что-то особенное, ощутить атмосферу города и погрузиться в его жизнь, увидеть прошлое, почувствовать настоящее и заглянуть в будущее Петербурга.