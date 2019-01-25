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/ Как машина времени: «Тойота Центр Челябинск Восток» начал работу по ценам 2017 года

Как машина времени: «Тойота Центр Челябинск Восток» начал работу по ценам 2017 года

Специальные условия действуют только до конца января.
сегодня в 09:15
  |  Общество

Прошлый год запомнился нам радикальным ростом цен на автомобили, который, по оценкам экспертов, продолжится и в ближайшее время из-за роста НДС и курсов валют. Правы были те, кто успевал купить «по старым ценам». Но что делать тем, кто не мог?

Официальный дилер «Тойота Центр Челябинск Восток», расположенный по адресу проспект Ленина, 3Е, объявляет о распродаже пятнадцати автомобилей Toyota RAV4 по ценам, которые были характерны для 2017 года!

Все автомобили есть в наличии, но специальные цены действуют только до конца января. Выгода зависит от типа покупки. При наличном расчёте вас ждёт прямая скидка в 120 000 рублей. При сдаче старого автомобиля в трейд-ин* она увеличивается до 200 000 рублей, а если покупка оформляется в кредит**, экономия достигает 250 000 рублей!


Прайсовая цена полноприводных Toyota RAV4 с вариатором и 2-литровым мотором в добротной комплектации «Комфорт Плюс» составляет 1,946 млн рублей. Если отнять от нее максимальную указанную скидку, она упадёт до 1,696 млн рублей, что ниже уровня цен января 2017 года — тогда комплектация «Комфорт» 2.0 CVT 4WD стоила 1,74 млн рублей.

Те, кто думает о будущем, могут выбрать альтернативный вариант под названием «5 лет без забот»: вы получаете прямую выгоду в размере 50 000 рублей, 5 плановых техобслуживаний в подарок у официального дилера и дополнительную гарантию на 5 лет.


* Выгода при приобретении Toyota RAV4 200 000 рублей до 31 января 2019 года. Выгода достигается посредством предоставления скидки 200 000 рублей при покупке автомобиля Toyota RAV4 2018 года производства по программе Trade-in (автомобиль должен находиться в собственности не менее 6 месяцев). Количество автомобилей в рамках предложения ограничено. Подробнее в дилерском центре по тел. +7(351) 799−799−7.

** Выгода при приобретении Toyota RAV4 250 000 рублей до 31 января 2019 года. Выгода достигается при приобретении автомобиля Toyota RAV4 комплектации «Комфорт плюс» или «25th Anniversary» стоимостью 1 963 000 руб. и 2023 000 руб. соответственно. По кредитной программе «Стандарт» с первоначальным взносом (ПВ) 30%, при сроке кредита 60 месяцев и приобретении полиса каско и страхования жизни. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах его присутствия. Лицензии Банка России № 3470. Предложение действует на новые а/м Toyota с 01.01.2019 г. Количество автомобилей в рамках предложения ограничено. Подробнее в дилерском центре по тел. +7(351) 799−799−7.


«Тойота Центр Челябинск Восток»

ООО «Сейхо-Моторс»

Челябинск, проспект Ленина, 3е

+7 (351) 799-79-97

toyotachel.ru

Источник: сайт 74.ru.

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