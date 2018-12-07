/ Александр Овечкин побил очередной рекорд в НХЛ

Форвард быстрее всех нанес 5000 бросков в створ ворот, став лидером по числу забитых шайб.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин быстрее всех игроков в истории нанес 5000 бросков в створ ворот. Для установления этого достижения Овечкину понадобился 1031 матч. Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Марселю Дионну, которому для достижения отметки в 5000 бросков в створ понадобилось 1215 игр.

Александр Овечкин установил данное достижение в матче против «Аризоны Койотс», который закончился победой команды из столицы США со счетом 4:2. Хоккеист забросил шайбу в пустые ворота, установив за 3 секунды до конца игры окончательный счет в матче.

Данная шайба стала 21-й для «Александра Великого» в текущем сезоне. В списке лучших снайперов капитан «Столичных» сравнялся с лидерами — Брэйденом Пойнтом из «Тампы-Бэй» и Патриком Лайне из «Виннипега». Результативная серия 33-летнего игрока достигла 10 матчей.

Кроме того, эта шайба стала для Александра Овечкина 32-й в пустые ворота, и позволила ему сравняться с канадцем Джеромом Игинлой, выйдя на четвертое место в истории НХЛ по данному показателю. Лидером же сейчас является другой канадец, нападающий Уэйн Гретцки.

Отметим, всего в этой игре форвард провел на льду 17 минут и 48 секунд, нанес 4 броска по воротам, допустил 4 потери. На счету Овечкина 34 результативных балла в 28 играх нынешнего регулярного чемпионата. По данному показателю Овечкин занимает 9-е место в списке лидеров нынешнего сезона.