/ Сеть 4G для каждого клиента Tele2

Итоги технического развития в Челябинской области.

Воспользоваться услугами скоростного мобильного интернета 4G от Tele2 сегодня могут жители 96 городов и населенных пунктов Челябинской области. Компания активно расширяет покрытие сети — за пять месяцев количество объектов связи с поддержкой 4G в регионе увеличилось на 38%, высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям еще 30 территорий.

Запуск сети LTE дает жителям новые возможности для работы, общения и образования онлайн. По данным компании, самые активные пользователи мобильного интернета живут в Бердяуше, Челябинске, Магнитогорске, Катав-Ивановске, Троицке, Карабаше, Аргаяше, Чебаркуле, Пласте и Копейске.

Tele2 активно инвестирует в развитие сети в регионе, развивая доступность всех стандартов связи. В начале 2018 года 3G-интернет был доступен 92,5% населения региона, услуги голосовой связи — для 99,1%. Сеть Tele2 покрывает города, районные центры и небольшие населенные пункты региона. При этом за 5 месяцев 2018 года количество базовых станций с поддержкой 3G увеличилось на 15%.

Сегодня число data-пользователей растет как за счет небольших населенных пунктов с населением до 50 тыс., так и крупных городов. Цифровые технологии и инструменты анализа больших данных дают возможность развивать сеть там, где она будет востребована и до того момента, когда нагрузка на существующую сеть станет максимальной. Руководствуясь именно этим принципом, мобильный оператор реализует проекты в регионе. — комментирует сайту «Первый областной» технический директор челябинского филиала Виталий Зинатулин.

С начала года количество абонентов Tele2 с 4G-устройствами выросло в области на 20%. При этом пользователи с каждым днем скачивают все больше — рост интернет-трафика за 4 месяца 2018 по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 123%.

Высокоскоростной мобильный интернет 4G от Tele2 доступен жителям таких городов и населенных пунктов, как Агаповка, Анненское, Аргази, Аргаяш, Атлян, Аша, Бажово, Байгазина, Бакал, Бердяуш, Бобровка, Большие Харлуши, Бреды, Варна, Вахрушево, Верхнеуральск, Верхние Караси, Верхний Уфалей, Вознесенка, Горняк, Дербишева, Долгодеревенское, Еманжелинка, Еманжелинск, Есаулка, Еткуль, Железнодорожный, Залесье, Зауральский, Златоуст, Ишалино, Кадровик, Казанцево, Кайгородово, Калачево, Канашево, Каолиновый, Карабаш, Карталы, Касарги, Касли, Кичигино, Коелга, Козырево, Копейск, Коркино, Красногорский, Красное поле, Кременкуль, Кузяшево, Кулуево, Куса, Кыштым, Лазурный, Магнитогорск, Миасс, Миасское, Н. Санарка, Нижне-Увельская, Новосинеглазово, Нязепетровск, Озерск, Окрестности оз. Увильды, Октябрьский, Первомайский, Пласт, Плодовый, Полетаево, Потанино, Родники, Рощино, Садовый, Саргазы, Сатка, Светлый, Селезян, Снежинск, Советов, Старокамышинск, Султаева, Тайгинка, Тимирязевский, Томинский, Трехгорный, Троицк, Трубный, Увельский, Уйское, Усть-Катав, Фершампенуаз, Чебаркуль, Челябинск, Черновское, Шибаево, Южноуральск, Яраткулова.