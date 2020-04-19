49 человек прибыли из Таиланда в Челябинскую область

Среди прибывших есть как пожилые люди, так и грудные дети.

Послушать 00:00

Сегодня ночью, в 1:30, из Бангкока в екатеринбургский аэропорт «Кольцово» прибыли 49 россиян. На данный момент их расселяют по одноэтажным домам, находящимся на территории одной из баз отдыха в Челябинской области, на обязательную самоизоляцию.

«В одном домике может находиться максимум пять человек. Всего девять домиков. Есть номера для одного человека, есть для двух. И как только люди заселяются, дома полностью закрывают. Каждые полчаса дезинфицируют входную группу, террасы, на которых они могут гулять. Ежедневно приходят врачи, которые следят за состоянием прибывших»,— рассказывает корреспондент ОТВ в места событий.

Все условия в домиках соблюдены: имеется телевизор, постельное бельё. Однако из домов убрана вся тканевая мебель и всё, что плохо поддаётся дезинфекции.

«Среди прибывших есть и пенсионеры, и грудные дети. Они все чувствуют себя хорошо, только очень устали. Они восемь часов находились в пути, у них была дозаправка в Иркутске, и ещё три часа их держали в аэропорту. Говорят, отношение к ним было не очень хорошее, и кормили только острой пищей»,— добавляет корреспондент ОТВ.

Известно, что обсерватор может принять до 180 человек, но на данный момент заселено 140 человек: остальные места оставили свободными «на всякий случай».

Помимо людей из Таиланда, в обсерваторе находятся 10 строителей, которые работали на территории Челябинской области. Они контактировали с двумя другими, которые на данный момент лежат в инфекционном отделении одной из больниц с коронавирусом. Известно, что ранее все они жили в общежитии.