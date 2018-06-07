/ Президент пообещал перед изменением пенсионного возраста повысить доходы россиян

Владимир Путин сообщил о ключевой задаче федерального правительства.

Во время «Прямой линии» Владимиру Путину задали вопрос, уже несколько лет не дающий покоя россиянам: будут ли повышать пенсионный возраст. В начале мая новоназначенный премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство страны готово работать над законопроектом. Президент же отметил, что сегодня ключевая задача, связанная с пенсионерами, другая. Их доходы нужно повысить.

Это нужно будет обеспечить в ближайшее время. За повышением доходов решение другой важной задачи. Уменьшение в 2 раза людей, живущих за чертой бедности. Какие меры будут предложены? Узнаем в ближайшее время. Надеюсь, правительством это будет сделано, и мы будем об этих мерах говорить. Но еще раз подчеркну: ключевая задача — значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров. — сообщил Владимир Путин.

Как добавил президент, пенсионеры зачастую идут на низкооплачиваемую работу, которой не интересуются молодые россияне, но без кадров оставить эти места тоже нельзя. Например, дворники или нянечки.