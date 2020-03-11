От детских товаров до автомобилей: эксперты рассказали, на что вырастут цены из-за падения курса рубля

Повышение цен возможно до 30% в некоторых категориях товаров.

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Техника, одежда, обувь и лекарства, привезённые из-за рубежа, могут подорожать до 30%. Причиной эксперты называют не только распространение коронавируса, но и падение курса рубля. Подробнее сообщает издание «Известия».

Так, по словам начальника отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарека Авакяна, из-за скачка рубля цены на лекарства и другие фармацевтические изделия могут вырасти до 15%. А импортные препараты и вовсе до 30%. Но в этом случае всё будет зависеть от запасов на складах: чем меньше лекарств, тем больше вероятность, что завезённые в ближайшие месяцы будут продавать по более высокой цене.

То же самое произойдёт и с электроникой: стоимость смартфонов, ноутбуков и другой потребительской техники может вырасти до 20%, поскольку большинство гаджетов производится за пределами России.

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» (ИАЦ «Альпари») Наталья Мильчакова также сообщила «Известиям» о том, что в связи с возникшей ситуацией до 30% могут подорожать детские товары, одежда и обувь, поскольку эти отрасли зависят от поставок из Китая.

Подорожать могут и продукты питания. Но только те, которые производятся в других странах в силу природных условий. На основные продукты цены не поднимут, уверяют эксперты.

На автомобили тоже могут вырасти цены до 10%, причём повышение цен коснётся не только иностранных марок, но и отечественных, поскольку даже на заводах по производству российских автомобилей используют импортное оборудование, которое необходимо менять и ремонтировать.

Если курс рубля сохранится на текущем уровне, то могут подорожать почти на 15% не только квартиры, но услуги ЖКХ: в 2021 году рост тарифов возможен до 7%.

Однако, как уверяют эксперты, рубль переживёт это падение и постепенно начнёт расти, а рост цен на указанные товары, если и произойдёт, то не ранее второй половины 2020 года.