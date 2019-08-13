Пассажиров поезда «Челябинск-Адлер» ждет множество развлечений

Ранее схожий поезд выезжал из Тюмени.

В этом году Челябинск впервые поучаствует в акции «Поезд Дружбы». 20 августа от городского вокзала отправится рейс до Адлера.

Работниками станут студенты-проводники из пяти городов: Тюмени, Екатеринбурга, Перми, Челябинска и Оренбурга. Особенность состоит в том, что пассажиры будут участвовать в особенной развлекательной программе от лучших студентов-проводников страны: они будут проводить тематические радиопередачи, игры, конкурсы и другие мероприятия. Всего в акции примут участие 24 человека из Тюмени, Екатеринбурга, Перми, Челябинска и Оренбурга. Кроме них в акции примут участие и воспитанники Челябинской детской железной дороги, которые подготовят вагоны к рейсу. Билеты на рейс с номером 477У все еще доступны в больших количествах. Их можно приобрести во всех кассах городского вокзала или на официальных сайтах.

Акция проводится организацией «Российские Студенческие Отряды» совместно с Уральским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания» уже 4 года. В этом году мероприятия пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, которая выиграла грант на это на молодежном форуме «УТРО».