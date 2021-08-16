Алексей Текслер планирует рабочую поездку в Сосновский район

Он призвал жителей рассказать о проблемах и улучшениях

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер планирует рабочую поездку в Сосновский район. Об этом глава региона написал в своем «Инстаграме» сегодня вечером. Он попросил жителей района рассказать о проблемах и улучшениях.

«Завтра отправляюсь в Сосновский район. На что обратить внимание? В каких сферах вы видите позитивные изменения?» — спросил у своих подписчиков глава региона.

Известно, что Алексей Текслер планирует посетить ряд социальных объектов, проконтролирует строительство нового спортивного комплекса, благоустройство общественной территории «Сад Победы», посетит сельскохозяйственные предприятия, и проведет рабочую встречу с главой Сосновского района Евгением Вагановым.