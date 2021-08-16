В поселке Сосновского района более 270 домов подключили к газу

Полетаево-2 вошло в число полностью газифицированных населенных пунктов

В Сосновском районе большое количество индивидуальных домов, поэтому газификация населенных пунктов здесь одна из самых актуальных тем. В 2021 году у жителей поселка Полетаево-2 появилась возможность подключить свои дома к газу, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Контракт на строительство подземного газопровода в Полетаево-2 администрация Сосновского района заключила в марте 2021 года. Сумма контракта — 13,6 миллиона рублей, которые выделялись из областного бюджета. Однако проект газификации деревни готовился полностью на средства жителей. Еще в 2013 году он прошел государственную экспертизу.

В августе 2021 года голубое топливо пришло в дома к 274 жителям, в поселке построили и сдали в эксплуатацию восемь километров уличного газопровода.

Глава Полетаевского поселения Евдокия Лаврова отметила, что с развитием инфраструктуры быт жителей деревни Полетаево-2 становится комфортнее. Сегодня деревня вошла в число полностью газифицированных населенных пунктов, но работы по улучшению деревни не останавливаются. Сейчас ведется работа по подготовке документов для асфальтирования улиц. Глава поселения сообщила, что проекты первых трех улиц — Советской, Совхозной и Дачной — уже получили положительное заключение госэкспертизы.

Напомним, с 26 июля в Челябинской области идет прием заявок на «догазификацию» домовладений. Речь идет о строительстве сетей только до границ земельного участка и при наличии разводящих газопроводов в поселке.

В начале августа Алексей Текслер провел совещание с главой Агаповского района, где также обсуждались вопросы газификации населенных пунктов.