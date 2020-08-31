Почти 300 семей получили новые квартиры в Кыштыме

Выдача происходит в рамках программы «Переселение граждан из жилья, непригодного для проживания».

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Снос аварийных домов начался в Кыштыме. Взамен владельцы ветхого жилья получат новые квартиры в рамках программы «Переселение граждан из жилья, непригодного для проживания». Новые квартиры получили 284 кыштымских семьи.



Одним из домов под снос стало здание в микрорайоне Коноплянка. Переселение здесь началось ещё в 2019 году. После полной расчистки площадки на ней появится новые многоэтажки. Одну из них — на 47 квартир, уже строит компания из Златоуста. Закончить работу они должны до конца 2020 года.

«Далее, с 1-го июля 2020 года в силу вошло новое положение. Теперь на тех земельных участках, где сносятся ветхоаварийные дома, заказчиком по строительству новых домов сможет выступать только муниципалитет»,— рассказала сайту «Первый областной» глава Кыштыма Людмила Шеболаева.

В микрорайоне сейчас остаются два ветхих дома. Планируется, что до конца года их жителей переселят в микрорайон Коалиновый. Всего нового жилья ждут 186 семей, тем временем, 284 квартиры переданы новым владельцам.