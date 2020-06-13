Пять человек с коронавирусом скончались за сутки в Челябинской области

Проведённые тесты показали 149 положительных результатов.

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149 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано за последние сутки в Челябинской области. Всего за весь период распространения инфекции в регионе заразилось 4622 человека. Подробнее сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«На сегодняшний день в городских больницах Челябинской области с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 2140 человек. Они получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию»,— сообщили в ведомстве.

Всего выздоровело 2399 человек, в их числе 90 пациентов за последние сутки. 26 граждан переведены в больницы других регионов по месту прописки.

«За прошедшие сутки умерло 5 человек. От COVID-19: пациентка, 86 лет; пациент, 67 лет; пациент, 84 года. От других причин: постинфарктный кардиосклероз, тромбоэмболия легочной артерии (ковид сопутствующий) — пациент, 58 лет; хронический лимфолейкоз, ишемическая болезнь сердца (ковид сопутствующий) — пациент, 82 года»,— добавили в Минздраве.

Напоминаем, по всем вопросам можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

В регионе действует обязательный масочный режим до особого распоряжения губернатора Челябинской области. Это значит, что маску необходимо носить в общественных местах во избежание распространения коронавирусной инфекции.