Об опасности бессимптомного течения болезни при коронавирусе рассказала биолог

Скрытые симптомы чаще всего имеет молодёжь.

Послушать 00:00

Учёные по всему миру продолжают выявлять симптомы коронавирусной инфекции. Но не всегда человек может узнать о том, что он инфицирован, если болезнь протекает бессимптомно. А его органы тем временем поражаются. О «скрытых» симптомах изданию «РИА Новости» рассказала профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

По её словам, бессимптомными носителями коронавируса чаще всего является молодёжь, которая редко ходит в больницы и не попадает во внимание врачей. И о поражении лёгких или снижении функции почек, происходящих из-за COVID-19, чаще всего узнают случайно.

«Например, нужно было проверить поджелудочную железу и пациенту сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе»,— рассказала специалист.

Поэтому, по её словам, если человек получил положительный результат на коронавирус, то нужно скорее сделать томографию, чтобы узнать, что с лёгкими.

О снижении функции почек можно узнать из анализа крови на клубочковую фильрацию. Если полученный результат разнится с предыдущими результатами, то следует сдать анализ на коронавирус.

Напомним, на сегодняшний день в России подтверждено более 500 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Ежедневно тесты показывают положительные результаты у более чем 8 тысяч россиян. Свыше 269 тысяч инфицированных выздоровели.