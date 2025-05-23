Более 2300 камер обеспечивают прозрачность ЕГЭ в Челябинской области

Они установлены в каждой школе, где проходят экзамены

Более 2300 IP-камер Ростелекома установлены во всех пунктах проведения ЕГЭ в Челябинской области, они гарантируют беспрецедентный уровень прозрачности экзамена, сообщает пресс-служба компании.

Система видеонаблюдения, охватывающая все аудитории и региональный центр обработки информации, транслирует видео в режиме реального времени на портал «Смотри ЕГЭ». Доступ к записям имеют представители власти, наблюдатели и специалисты.

Высокое разрешение камер, дублирование записи на локальные носители и круглосуточная поддержка специалистов Ростелекома исключают любые сбои и гарантируют объективность итоговой аттестации для более чем 14,5 тысячи южноуральских выпускников.

Система также включает в себя бесплатную горячую линию для оперативной поддержки.

В пятницу, 23 мая, школьники сдают первые в этом году ЕГЭ по литературе, истории, химии. Утром журналисты ИА «Первое областное» заглянули в школу № 78, где экзамен пишут 149 ребят из Челябинска.

Можно ли подготовиться к ЕГЭ по этим предметам всего за неделю, рассказали челябинские репетиторы.