Более 2300 IP-камер Ростелекома установлены во всех пунктах проведения ЕГЭ в Челябинской области, они гарантируют беспрецедентный уровень прозрачности экзамена, сообщает пресс-служба компании.
Система видеонаблюдения, охватывающая все аудитории и региональный центр обработки информации, транслирует видео в режиме реального времени на портал «Смотри ЕГЭ». Доступ к записям имеют представители власти, наблюдатели и специалисты.
Высокое разрешение камер, дублирование записи на локальные носители и круглосуточная поддержка специалистов Ростелекома исключают любые сбои и гарантируют объективность итоговой аттестации для более чем 14,5 тысячи южноуральских выпускников.
Система также включает в себя бесплатную горячую линию для оперативной поддержки.
В пятницу, 23 мая, школьники сдают первые в этом году ЕГЭ по литературе, истории, химии. Утром журналисты ИА «Первое областное» заглянули в школу № 78, где экзамен пишут 149 ребят из Челябинска.
Можно ли подготовиться к ЕГЭ по этим предметам всего за неделю, рассказали челябинские репетиторы.