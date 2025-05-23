В Челябинске стартовал основной период сдачи ЕГЭ

Сегодня школьники сдают историю, литературу и химию

У старшеклассников начался важный период ЕГЭ. В пятницу, 23 мая, школьники сдают экзамены по литературе, истории, химии. Утром журналисты ИА «Первое областное» заглянули в школу № 78, где ЕГЭ пишут 149 ребят из Челябинска.

В школе № 78 сегодня проходят экзамены по истории и литературе. Эти предметы не входят в число самых популярных. Но ребята, которые выбрали гуманитарное направление, также надеются получить высокие баллы и поступить в престижные вузы.

Игорь Коренной выпускается из православной гимназии. Парень надеется стать дипломатом и укреплять связи России с Китаем. Школьник является призером нескольких всероссийских олимпиад — по итальянскому языку, по английскому языку и по литературе. Собирается подавать документы на факультет международных отношений СпбГУ.

«У меня будет какое-то преимущество как у олимпиадника. Но чем больше я баллов получу на ЕГЭ, тем больше шансов поступить в вуз. Чтобы был запас баллов, собираюсь сдавать не два, а три предмета по выбору», — говорит Игорь.

Педагог школьника Ирина Снисарь не исключает, что парень — потенциальный стобалльник. Надеемся, так и будет.

София учится в школе № 78. Девушка с детства увлечена танцами. Поступать также хочет в творческий вуз — на постановщика и продюсера развлекательных программ. Для поступления нужно сдать ЕГЭ по литературе.

«Особого волнения нет. Надеюсь, родные стены помогут», — замечает София.

А в стенах школы уже все готово для проведения госэкзамена.

Внутри ребята проходят несколько постов охраны: нужно предъявить паспорт и пройти проверку металлоискателем. Из разрешенных предметов — бутылочка воды и ручка.

«При проверке чаще всего звенят безобидные вещи: ремни, цепочки, металлические заклепки на обуви. Но были случаи, когда дети прятали в обувь сотовые телефоны. А проносить телефоны нельзя», — замечает сотрудник охраны.

После проверки ребят разводят по кабинетам. В этому году в школе открыты два особенных класса — спецрассадка. Они предназначены для ребят с ограниченными возможностями здоровья, например с сахарным диабетом. Один ребенок с ОВЗ сдает сегодня историю и один — литературу. В аудиториях они будут один на один с преподавателем. Со стороны через видеокамеры за ними будут следить наблюдатели. Кстати, время экзамена таким ребятам всегда продлевают на 1,5 часа.

Школьная медсестра Мария Аксенова работает на ЕГЭ шестой год. На экзамене, по ее словам, может случиться всякое. Чаще всего дети обращаются к медикам, когда болит голова или не проходит тревожное состояние, случаются приступы аллергии. Бывают и экстремальные случаи.

«Как-то два школьника перед экзаменом отмечали день рождения друга и отравились: на ЕГЭ их тошнило, началось расстройство стула. Мне пришлось помогать, чтобы дети смогли сдать экзамен», — рассказывает Мария.

Иногда дети приносят на ЕГЭ собственные лекарства. Перед экзаменом их сдают медику. Если ребенку становится хуже, он может в сопровождении наблюдателя выйти из класса, дойти до медика и принять таблетку. После экзамена лекарства можно забрать. Но на радостях мало кто это делает — убегают домой.

Во время экзамена медсестра может измерить ребенку температуру, давление и дать простейшие средства: таблетку от головы или от аллергии, пустырник или валерьянку, чтобы успокоиться, дротаверин от болей в животе, парацетамол от боли.

Если что-то серьезное, в школу вызывают скорую. Но случается такое нечасто.

«Иногда повышенного внимания требуют дети с особенностями здоровья. Однажды у нас ЕГЭ сдавал мальчик после серьезной операции на позвоночнике. Ему нельзя было сидеть. Экзамен он писал стоя, но время от времени приходил в медпункт полежать. А еще был ребенок с очень редкой болезнью — нарколепсия. Он мог внезапно заснуть за партой, и его во время экзамена приводили в медпункт поспать», — рассказывает Мария.

Словом, каждому школьнику в день ЕГЭ обеспечена поддержка.

Всего по области ЕГЭ в 2025 году сдают 14,5 тысячи ребят. Тысяча из них — выпускники прошлых лет.

«Всего по области открыты 85 пунктов сдачи ЕГЭ. К проведению экзаменов мы готовы. Процедура ребятам знакома, она существенно не изменилась с прошлого года. Уверен, что дети сдадут экзамен успешно, наберут нужное количество баллов для поступления в университет», — говорит министр образования Челябинской области Виталий Литке.

Обязательными для сдачи и получения аттестата являются два предмета: русский язык и математика (базовый уровень). Для поступления в вуз необходимо сдать минимум три предмета.

Самые популярные предметы по выбору — это математика профильного уровня, обществознание, информатика, биология, физика и химия.

«Стало больше ребят, которые выбирают профильную математику. Это говорит о популярности инженерного направления. Растет интерес к физике, химии и другим направлениям естественно-научного цикла», — отмечает Виталий Литке.

Как и в прошлом году, у выпускников есть возможность пересдать один ЕГЭ по выбору 3 и 4 июля.

Те, кто не явился на экзамен по уважительной причине или начал писать экзамен, но не доделал работу (например, почувствовал себя плохо), а также выпускники 2025 года, получившие неудовлетворительный результат по русскому или математике, могут пересдать эти экзамены осенью.

26 и 27 мая выпускники сдают ЕГЭ по математике, а 29 и 30 мая — по русскому языку. Можно ли подготовиться к ЕГЭ по этим предметам всего за неделю, рассказали челябинские репетиторы.