В Челябинске 29 декабря вновь снегопад. И на этот раз сильный снегопад парализовал движение автомобилистов и пешеходов. В фотоподборке от ИА «Первое областное» — утро последнего рабочего дня в этом году в Челябинске.
Сегодня на остановках нет скопления людей, общественный транспорт приходит на удивление оперативно.
Люди добираются до остановок тропами.
Пока люди смотрят под ноги, пробираясь по сугробам, не стоит забывать, что с крыш угрожающе свисают снежные массы и сосульки.
Мэрия сообщает, что на очистку дорог вывели максимум техники.
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