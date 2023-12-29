В Челябинске 29 декабря вновь снегопад. И на этот раз сильный снегопад парализовал движение автомобилистов и пешеходов. В фотоподборке от ИА «Первое областное» — утро последнего рабочего дня в этом году в Челябинске.
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Сегодня на остановках нет скопления людей, общественный транспорт приходит на удивление оперативно.
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Пока люди смотрят под ноги, пробираясь по сугробам, не стоит забывать, что с крыш угрожающе свисают снежные массы и сосульки. 
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Мэрия сообщает, что на очистку дорог вывели максимум техники. 