Челябинцы 9 января опоздали на работу из‑за массовых проблем с транспортом

Перебои в расписании объясняют пробками и погодой

В первое рабочее утро нового года Челябинск пережил настоящий транспортный коллапс, который нельзя объяснить сильными снегопадами или аномальными морозами — ни того, ни другого в городе за последние дни не наблюдалось. К десятибалльным пробкам добавились перебои в работе автобусов, троллейбусов и трамваев. О том, с какими трудностями столкнулись челябинские пассажиры 9 января и как объяснили дефицит транспорта власти и перевозчики, — в материале ИА «Первое областное».

Сообщения о трудностях с перемещениями по городу приходят из разных концов областного центра. Читательница по имени Оксана рассказала нашему корреспонденту, что 16-й трамвай, на котором она обычно ездит, в этот раз пришел с большим опозданием. К тому же в вагоне сказали, что движение на вокзал закрыто.

«Люди на остановке готовы были уехать хоть на чем-нибудь. В самом трамвае пассажиры возмущались и обсуждали неубранный снег. Говорили, что на какой-то из улиц из трех полос остались только две», — сообщила челябинка.

Екатерина обычно добирается до центра города на трамвае № 2. По ее словам, транспорт пришел почти вовремя, но из-за обледеневших путей с трудом трогался после каждой остановки — колеса просто прокручивались на месте.

«В конце концов мы доплелись до „Юности“ и уперлись в сугроб: возможно, какой-то трактор ехал, чистил пути, доехал до поворота, а дальше не стал. Люди были вынуждены вываливаться в сугроб выше колена и при этом благодарили водителя. Тот сначала подумал, что это сарказм, и стал оправдываться, но пассажиры на полном серьезе говорили спасибо: ладно хоть досюда довез», — поделилась девушка.

Жительница Калининского района по имени Анна отморозила нос, пока пыталась уехать с остановки «Кукольный театр» в сторону центра хоть на чем-нибудь.

«За 50 минут проехал один 18-й автобус и один 8-й. Естественно, переполненные. Маршруток было раза в три-четыре меньше, чем обычно в это время, и тоже все переполненные. Трамваи не ходили вообще», — констатировала собеседница.

Трамваи не ехали в центр и со стороны железнодорожного вокзала. Татьяна ожидала транспорт на остановке без четверти девять утра. В это время, судя по онлайн-карте, трамвай № 16 по какой-то причине стоял в районе перекрестка с Овчинникова, остальные толпились на конечной.

«Ожидающих было немного. Люди подходили, смотрели карту в телефоне и отправлялись искать другой транспорт на улицу Свободы. Пока добралась до работы, ни один трамвайный вагон не встретился», — сообщила читательница.

На момент написания материала с остановки «Каширинский рынок» не мог уехать студент по имени Степан. По его словам, нужный ему автобус № 8 не едет уже 20 минут.

Утром 9 января телеграм-канал «ЧелябГЭТ. Происшествия» сообщал о закрытии движения на ЦХП и Коксохим, а также об обрыве контактного провода на остановке «Ж/д вокзал», из-за чего вагоны ехали только до центра. Также стояло движение на перекрестке проспект Победы — Артиллерийская в направлении Чичерина — там буксовали вагоны. Кроме того, трамваи не ехали в сторону Областной больницы — как раз из-за сугроба, перекрывшего пути на «Юности».

По данным челябинской мэрии, движение автобусов и троллейбусов стабилизировалось в 8:30, однако в это самое время многие горожане не могли уехать на работу с АМЗ: по их словам, троллейбусы по Блюхера не ходили вообще. Между тем это единственный транспорт, на котором можно добраться до центра с южных окраин, не считая маршруток.

Корреспондент ИА «Первое областное» неоднократно пытался дозвониться до директора ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрия Усачева, чтобы он объяснил перебои в работе электротранспорта. Однако побеседовать с ним так и не удалось.

В свою очередь, директор ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Никита Тюрин объяснил утренний коллапс 10‑балльными пробками на дорогах, из-за которых замедлилось движение автобусов и троллейбусов. Кроме того, ДТП остановило движение троллейбусов на проспекте Ленина. Остановка трамваев, по его словам, произошла из-за скопления автотранспорта и сложных погодных условий.

Напомним, что в конце прошлого месяца, после аномальных снегопадов, ИА «Первое областное» писало о резком повешении спроса на дворников в Челябинске. Эксперты отметили нехватку рабочих рук для уборки снега в городе и машинистов уборочной техники.