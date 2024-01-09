20-градусные морозы обещают в Челябинской области в первую рабочую неделю

Снега выпадет немного

Первая рабочая неделя 2024 года в Челябинской области будет морозной. По данным синоптиков, температура воздуха будет опускаться до −20 градусов и ниже. Осадки будут, но не обильные. Подробнее о погоде с 9 по 14 января — в материале ИА «Первое областное».

«В уральских регионах ожидается умеренно морозная погода — днем от −18 до −23 градусов, и только в пятницу станет на 5—6 градусов теплее. Самая высокая вероятность небольших снегопадов во вторник и пятницу»,— сообщили синоптики центра «Фобос».

Согласно подробному прогнозу на одном из популярных погодных сервисов, сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность и около −18 градусов. В среду, 10 января, температура опустится до −21 градуса и пройдет снег. В четверг, 11 января, будет солнечно и около −20 градусов. В пятницу температура воздуха поднимется до −10 градусов, в субботу — до −7 градусов. С повышением температуры в городе пройдут небольшие осадки. К воскресенью регион накроет новая волна холодов.

В горах и низинах области температура воздуха может быть чуть ниже, на юге региона, вероятно, будет чуть теплее.

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