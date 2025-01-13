«Нет ни одного одинакового дня», — главный синоптик Челябинской области

С чего началась метеослужба на Южном Урале, рассказывает начальник местного гидрометцентра Валерий Кочегоров

Первая декада января 2025 года в Челябинской области сделала уверенную заявку на рекорд как самая теплая за время многолетних наблюдений. Не случилось на Южном Урале ни Рождественских морозов, ни Васильевских, в минувшие выходные и вовсе все желающие могли спокойно отметить забавный праздник День прыгания по лужам — когда такое было в наших широтах да в январе! Впрочем, есть люди, которые могут рассказать о том, какими были зимы и весны, и остальные времена года, по крайней мере, за последние полтораста лет.

13 января 1872 года, 153 года назад, считается датой создания в России службы погоды. В этот день в Главной геофизической обсерватории Санкт-Петербурга начался регулярный выпуск ежедневных бюллетеней погоды. Впрочем, наблюдать за погодой в стране начали еще за 150 лет до этого — в 1722 году по указу Петра I. В 1724-м была образована первая в России метеостанция, а с декабря 1725-го при Академии наук стали проводиться наблюдения при помощи барометра и термометра. Когда и с чего началась метеослужба на Южном Урале, где найти «самый точный прогноз» и кто может стать синоптиком, журналистам Первого областного медиахолдинга рассказал начальник Челябинского гидрометцентра Валерий Кочегоров.

Первые инструментальные наблюдения на территории Челябинской области начались по приказу горного ведомства при металлургическом заводе Златоуста в 1817 году, однако вскоре из-за недостатка финансирования эти наблюдения были прекращены и лишь в 1837 году, когда погода на Урале также была передана в ведение Академии наук, возобновлены и до сих пор не прекращаются.

«В XIX веке было бурным развитие метеостанций: они были открыты в Симе, Верхнеуральске, Верхнем Уфалее, Миассе, Троицке и — в 1893 году — в Челябинске. На сегодняшний день Челябинский центр по гидрометеорологии обслуживает 18 метеостанций. И есть еще авиаметеорологическая гражданская станция Челябинск-Баландино — она подчиняется напрямую Росгидромету, и весь обмен данными между нашими и авиастанциями происходит внутриведомственно в оперативном режиме», — рассказывает Валерий Кочегоров.

Яркие температурные рекорды Южного Урала

Самая холодная погода 1 января отмечалась в 1979 году: среднесуточная температура воздуха составила тогда минус 41,8 градуса. В новогоднюю ночь столбики термометров упали до 48,3, и это был абсолютный минимум температуры воздуха за весь период наблюдений с 1900 года.

7 января самая холодная погода со средней температурой минус 30,8 градуса отмечалась в 1950 году; 6 января 1915 года было еще холоднее — 37 градусов мороза. Но и теплое Рождество тоже было: в 1988 году среднесуточная температура в этот день повышалась до плюс 1 градуса.

Рекорд жары в Челябинской области был зафиксирован 29 июля 1959 года в Южноуральске — 42 градуса, а в областном центре рекордно теплым было 11 июля 2023 года, когда столбики термометров показали 39,7 градуса.

Данных, которыми оперируют синоптики, огромное количество. Это не только привычные обывателю температура воздуха, скорость ветра, облачность, осадки и атмосферное давление, но и температура на поверхности и нескольких уровнях почвы, туманы и видимость, солнечная активность и продолжительность светового дня. Замеряют метеорологи промерзание почвы, глубину и температуру снежного покрова, грозовые фронты и их силу, фиксируют изморозь — о ней сразу предупреждают все службы, ответственные за работу линий электропередачи...

Но откуда берутся сведения о погоде — и главное, будущей погоде? Прогнозисты анализируют огромный поток информации, получаемой сразу из нескольких каналов:

«Спутники — это только один из каналов получения первичной информации. Есть еще информация с метеоспутников и метеорадаров, с наземной сети метеостанций, постов и с аэрологических станций — это когда запускают шар-зонд, и он замеряет параметры — давление воздуха, влажность, температуру и другие — в разрезе каждые 50 метров вплоть до стратосферы», — продолжает Валерий Кочегоров.

Специалист анализирует, использует те или иные модели, подходящие под данную ситуацию — и тут много значит именно опыт прогнозиста! — и только после этого дает прогноз.

Прогноз погоды могут делать с помощью:



• анализа синоптической карты погоды — географической карты, на которой в виде цифр и символов изображены результаты наблюдений метеорологических станций в определенные моменты времени;

• численных методов прогноза погоды — компьютерной математической модели атмосферы, которая построена на базе системы уравнений гидродинамики и текущих данных погоды;

• статистических методов — сбора статистических метеоданных, исходя из предположения, что в будущем погода повторится. Этот метод дополняет численный.

Таким образом, чтобы стать метеорологом, разбираться надо не только в географии, но и в физике, и в математике:

«Прогнозирование связано с расчетами, умением оперировать огромным массивом данных, умением их анализировать, при этом понимать, какие физические процессы происходят в атмосфере. Нам таких людей очень не хватает. Проблема в том, что ни один челябинский вуз не выпускает метеорологов. Как выход, переучиваем специалистов из смежных областей, которые немного понимают процессы, — экологов, агрономов и т.д.», — рассказывает Валерий Кочегоров.

Большинство сегодня узнает погоду из своих смартфонов — погодных сервисов развелось огромное количество. Какому из них верить, спрашиваем мы у главного челябинского синоптика.

«Где эти сервисы берут первичную информацию — неизвестно. Но точно могу сказать, что составить адекватный прогноз, не имея метеосети, невозможно, а метеосеть на территории России есть только у Росгидромета», — говорит Валерий Кочегоров.

А на замечание, что и Гидрометцентр ошибается, отсылает к психологии:

«Оправдываемость краткосрочных прогнозов на сегодняшний день составляет не менее 95%, но человеческая психология такова, что оправдавшийся прогноз он сразу забудет, зато тот, который не сбылся — запомнит наверняка, хотя таких в нашем ведомстве не более 3-5%».

Над повышением точности прогнозов Росгидромет работает постоянно, и сегодня на помощь метеорологам приходят технологии:

«Если раньше погоду измеряли раз в три часа, то теперь мы можем получать ежеминутные данные. Человек такой массив данных не способен обработать, поэтому в Росгидромете установлен суперкомпьютер, один из мощнейших в РФ. Только он может обработать, применить различные методики, может просчитать экспериментальные методики — что позволит повысить точность прогнозов».

Впрочем, напоминает главный синоптик региона, надо помнить, в истории не было ни одного дня с абсолютно идентичными метеоусловиями:

«Каждый новый день не похож на предыдущий, погода всегда может преподнести сюрприз. Но всегда приятно, когда мы сумели предусмотреть, предупредить и уберечь».

Материал создан ИА «Первое областное»