Чем погода удивляла южноуральцев в 2024 году

Синоптики вспомнили «капризы» для каждого месяца

В Челябинской области 2024 год оказался непростым: погода то и дело преподносила южноуральцам сюрпризы в виде обильных дождей, аномального тепла среди зимы и других явлений. Синоптики областного Гидрометеоцентра назвали «капризы» погоды для каждого месяца прошлого года.

Начало января в регионе оказалось аномально теплым: температура поднималась на 7—16 градусов выше нормы и местами составляла +2 градуса.

В феврале на Челябинскую область обрушились трескучие морозы: вторая половина месяца выдалась аномально холодной с температурами до −36…−40 градусов.

Весна пришла рано: традиционный переход температуры через ноль градусов произошел не в апреле, как обычно, а уже в двадцатых числах марта. Это на две недели раньше среднемноголетних значений.







Апрель выдался аномально жарким: средняя температура местами достигала 30 градусов.

«В результате интенсивного снеготаяния и прошедших дождей к концу апреля наблюдалось избыточное переувлажнение почвы на полях и подтопление некоторых участков. Водность рек в апреле также превышала среднемноголетние значения», — уточнили в областном Гидрометеоцентре.

А май, наоборот, попал в топ-10 самых холодных за всю историю наблюдений: в течение 22 дней наблюдались заморозки, а температура местами опускалась до −8 градусов. В отдельные районы вернулся снежный покров.

В июне по югу области прошелся смерч. Не без разрушений. Синоптики объяснили, что это редкое для региона явление было связано с тем, что два атмосферных фронта максимально приблизились друг к другу, усилив ветер и образовав большое количество кучевых облаков.





Июль оказался аномально дождливым: за месяц в регионе выпало более 240 миллиметров осадков, а это три месячные нормы.

В августе южноуральцы наблюдали северное сияние — одно из восьми в 2024 году.

В сентябре в регион пришло лето: часто температура в регионе поднималась до 22—26 градусов тепла при норме +10…+12 градусов.







В середине октября в регионе выпал снег. Местами толщина снежного покрова составила 14 сантиметров.

В ноябре снег растаял и в Челябинской области вновь потеплело. На протяжении почти всего месяца температура была слабоплюсовой, а в отдельные дни повышалась до +10 градусов.

А в декабре южноуральцев удивили световые столбы. Это уникальное природное явление возникает, когда из-за резкого похолодания в воздухе образуются кристаллы льда. Они и отражают свет огней ночного города.

Кстати, несмотря на дождливое лето, в Челябинской области собрали более 2,1 миллиона тонн зерна — такую планку удается держать третий год подряд.