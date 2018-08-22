/ Почти 200 килограммов импортных говяжьих языков сожгли в Челябинской области

Товар задержали на границе.

Очередной санкционный продукт передали Россельхознадзору южноуральские пограничники. Они задержали фуру, везущую говяжий язык. Хотя продукт ехал из Казахстана, произвели его в Дании. Кроме того, данные в накладной, которую представил водитель, не совпадали с данными в сопроводительных документах.

Представленная товаро-транспортная накладная № 3668 от 14.08.2018 года не соответствует сведениям, указанным в ветеринарном сертификате: в соответствии с данными в сопроводительных документах грузополучателем является АПК «Натур продукт», фактически же владельцем груза является гражданка Д. Хотя маркировочные этикетки на всех коробках имеются и соответствуют маркировке, указанной в ветеринарном сертификате, но на них не совпадает дата выработки. — прокомментировала сайту «Первый областной» пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.

Говяжьи языки из Дании сожгли в печах утильзавода. Уничтожено 188 килограммов продукции.