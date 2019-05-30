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/ Об информационной безопасности и импортозамещении расскажут в прямом эфире

Об информационной безопасности и импортозамещении расскажут в прямом эфире

Пленарное заседание с экспертами пройдет в рамках форума «Информационное общество».
сегодня в 20:00
  |  Общество

В течение двух дней (30 и 31 мая) в Челябинске проходит Форум «Информационное общество», в котором эксперты, представители органов власти и российского бизнеса определяют наиболее перспективные направления и технологии развития информатизации в России, и стремятся выявить факторы, препятствующие продвижению IT-технологий в условиях сложившихся реалий. Одно из заседаний мероприятия «Информационная безопасность и импортозамещение» Медиахолдинг ОТВ будет транслировать в прямом эфире.

В нем примут участие представители органов власти, ведущие эксперты в сфере информационной безопасности и цифровизации. С приветственным словом к участникам мероприятия обратятся первый заместитель Губернатора Челябинской области Виктор Мамин и помощник полномочного представителя Президента России в УрФО Евгений Гурарий.

Присоединиться к прямой трансляции можно 31 мая на сайте 1obl.tv и во всех соцсетях «Первого областного» с 10:20 часов (по челябинскому времени).

Подробная программа Форума по ссылке — smartregion74.ru

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