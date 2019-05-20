/ В челябинском отеле «Аврора» обнаружили нарушения эксплуатации после пожара

Собственник эксплуатирует нежилое помещение без разрешения на это.

После пожара в челябинском отеле «Аврора» прокуратура организовала проверку и обнаружила, что нежилые помещения использовали с нарушениями. Представители надзорного органа выясняли, как исполняются требования градостроительного законодательства при эксплуатации объекта капитального строительства. Прокуратура взялась за отель после публикаций о ЧП в СМИ.

Установлено, что по адресу: г. Челябинск, ул. Дзержинского, 93-Б, расположено девятиэтажное нежилое здание, принадлежащее на праве собственности физическому лицу, которым в отсутствие разрешения на строительство в 2018 году произведена его реконструкция. Таким образом, установлено, что собственником осуществляется эксплуатация нежилого здания без разрешения на ввод его в эксплуатацию. — сообщила сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении — эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, которое будет рассмотрено судом.

Напомним, что пожар в отеле «Аврора» произошел 18 апреля. На место происшествия выезжало более 10 единиц техники. Общая площадь горения составила 310 квадратных метров.