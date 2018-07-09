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/ Жуткое видео с подпольной липосакцией в Магнитогорске спровоцировало скандал в индустрии красоты

Жуткое видео с подпольной липосакцией в Магнитогорске спровоцировало скандал в индустрии красоты

Косметолог, которую клиенты узнали на кадрах, отрицает свою причастность.
сегодня в 17:21
  |  Общество

Видео удаления жировых отложений без анестезии шокировало пользователей социальных сетей. На ролике видно, как пациентка лежит на кушетке в своей одежде, а «хирург» делает один надрез за другим. Женщина жалуется на боль и просит остановиться, но ее убеждают в том, что результат того стоит, а главное — не заставит себя долго ждать. В качестве обезболивающего ей предлагают выпить алкоголь.

Ролик разместили в сети еще весной, а несколько дней назад магнитогорцы узнали в женщине, которая проводила операцию, местного косметолога. По информации горожан, она «помогала» своей клиентке обрести красоту и стройность.

Не могу поверить… Постоянно ходила на процедуры я и мои знакомые… Все были довольны результатами и профессионализмом Татьяны. — поделилась Любовь Бирюкова.

Женщина не скрывает свою профессиональную деятельность и активно рекламирует услуги в социальных сетях. Согласно данным из открытых источников, она омолаживает клиентов с помощью «уколов красоты», лифтинга, пилинга, а также коррекции объема и формы губ. Такие процедуры в городе металлургов пользуются большим спросом. Однако среди клиентов есть и те, кто считает себя пострадавшими от непрофессионализма косметолога Татьяны С.

Потерпевшая — моя мама, пострадала от её процедур. Про этого «косметолога» немного рассказали. У неё три судимости, она постоянно меняет место жительства. Уже были жалобы в Челябинске и ещё в двух населённых пунктах. Пишу, дабы предупредить всех об этом горе-косметологе. — жалуются недовольные клиенты.

Женщина знакома многим горожанам со времен, когда работала в городской больнице. Будучи травматологом-ортопедом, она поставила на поток взяточничество и подделку документов. Ее признали виновной в совершении как минимум 37 преступлений. Врач выдавала липовые больничные и подписывала листы медосмотров за символическую плату. За это женщину два раза судили, в конце 2015 года ее лишили права заниматься врачебной деятельностью, связанной с выдачей листов нетрудоспособности и иных медицинских документов, имеющих юридические последствия, сроком на 3 года.

Сама Татьяна С. утверждает, что в социальных сетях ее оклеветали. По словам женщины, никакие услуги медицинского и косметологического характера она не оказывает, а информация, которая указана на ее страничке, не соответствует действительности.

Я подам в суд на группу, которая меня оклеветала, сейчас жду своего адвоката, будем готовить судебный иск. Я к этой истории никакого отношения не имею, никакие процедуры не провожу, мало ли, какая информация у меня на странице. — заявила косметолог сайту «Первый областной».

Без участия сотрудников правоохранительных органов эта история уже вряд ли завершится. Доследственную проверку инициировали в следственном управлении СКР по Челябинской области.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. — уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

Уголовно-правовую оценку деятельности женщины дадут после результатов проверки.

Женщина, ставшая, по мнению интеренет-пользователей, фигурантом скандального видео, утверждает, что сейчас не занимается омолаживающими процедурами. О ее причастности к индустрии красоты говорят лишь многочисленные посты на личной странице с объявлениями о косметологических услугах.

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