/ На северо-западе Челябинска на неделю ограничат движение

Участок дороги перекроют для строительства сети водоснабжения.

На северо-западе Челябинска ограничат движение транспорта. Перекрытие дороги на пересечении улицы Чичерина и Комсомольского проспекта связано со строительством сети водоснабжения, сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

В связи со строительством сети водоснабжения на пересечении улицы Чичерина с Комсомольским проспектом будет ограничено движение транспорта. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Движение на перекрестке будет перекрыто с 8 утра 23 января до 8 вечера 30 января. Водителей и участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к ремонту и заранее планировать маршрут.