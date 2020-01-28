19-летнему челябинцу, сбившему 4 человек, грозит 2 года за решёткой

Молодой водитель превысил скорость и спровоцировал серьёзное ДТП.

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Прокуратура Челябинской области утвердила обвинение в отношении 19-летнего водителя, который сбил 4 человек, и направила уголовное дело в суд. Подробнее рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл на перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Косарева 26 июня 2019 года. Как выяснило следствие, молодой человек за рулём «Рено Логан» гнал на скорости, вылетел на перекрёсток на красный свет и врезался в «Киа Авелла Дельта», который хотел повернуть налево и остановился, чтобы уступить дорогу другим машинам. В результате «Рено» отбросило на тротуар. Водитель не смог справиться с управлением и сбил четырёх человек. Трое пешеходов получили тяжёлые травмы и ещё один — травмы средней тяжести.

«Согласно проведённым экспертизам, средняя скорость движения автомобиля составляла 85 километров в час. Водитель признал свою вину в полном объёме. Подозреваемый обвиняется по части 1 статьи 264 УК РФ „нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет с лишением права заниматься определённой деятельностью на строк до трёх лет»,— сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Далее рассматривать уголовное дело будет Курчатовский районный суд Челябинска.