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/ Историю «Короля льва» расскажут в фильме от «Дисней»

Историю «Короля льва» расскажут в фильме от «Дисней»

Зрители снова, как и в 1994 году, отправятся в мир африканской саванны.
сегодня в 09:41
  |  Культура

«Дисней» не оставляет в покое мультфильм «Король лев», впервые показанный зрителю в 1994 году. В повторный прокат картина вышла через 18 лет. Тогда мультфильм показывали в 3Д, некоторые сцены были дорисованы. Теперь фанатов истории о львенке Симбе, выросшем мудрым правителем, порадуют целым фильмом. В сети уже появился трейлер.

«Король лев» переместит зрителя в африканскую саванну, где будущий король должен преодолеть предательство и трагедию, чтобы занять законное место на Скале гордости. — сообщают авторы.

Отметим, фильм «Король лев» выйдет в прокат 19 июля 2019 года.

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