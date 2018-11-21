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/ Читателям «Первого областного» предлагают выиграть билеты на предпоказ «Робина Гуда»

Читателям «Первого областного» предлагают выиграть билеты на предпоказ «Робина Гуда»

Перед сеансом самого ожидаемого фильма осени пройдет развлекательная программа.
сегодня в 17:07
  |  Культура

Один из самых ожидаемых фильмов осени — «Робин Гуд. Начало» — покажут челябинцам за день до премьеры. В «Киномакс-Родник» 28 ноября состоится предпоказ. Организаторы обещают, что зрители прочувствуют средневековую атмосферу еще до входа в кинозал, потому что в холле развернется развлекательная программа с креативной фотозоной и вручением памятных призов.

Мы рады пригласить челябинцев на показ ожидаемого приключенческого фильма. «Робин Гуд. Начало» — это отличный пример сочетания передовых цифровых технологий и талантливой актерской игры. Масштабные спецэффекты подарят зрителям эффектный визуальный аттракцион и позволят стать участниками увлекательнейшего путешествия. Гости наших показов, организуемых с каналом «Кинопремьера», смогут оценить фильм в числе первых в России и испытать незабываемые эмоции. — рассказал директор филиала «Дом.ru» в Челябинске Кирилл Кузнецов.

Выиграть билеты на предпоказ фильма «Робин Гуд. Начало» можно в группе сайта «Первый областной» во «ВКонтакте». Нужно вступить в группу, сделать репост записи на свою страницу и дождаться 26 ноября. В 15:00 будут подведены итоги. Сразу три человека станут победителями и получат билеты на две персоны.

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