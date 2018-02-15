/ 15 миллионов рублей на ремонт систем водоснабжения получил Верхнеуральский район

Муниципалитет вошел в программу «Чистая вода».

Масштабная реконструкция системы водоснабжения в Верхнеуральском районе в рамках программы «Чистая вода» пройдет в текущем году. На эти цели выделено совокупно 15 миллионов рублей. Деньги распределят по нуждающимся населенным пунктам.



Вхождение района в федеральную программу «Чистая вода» позволит нам в этом году отремонтировать сотни метров водопроводных сетей в семи населенных пунктах района. Больше трех миллионов на ремонт водопровода получит поселок Межозерный, здесь есть улицы, где аварии приходится устранять через день. В Форштадтском сельском поселении будем реанимировать многострадальные водопроводные сети в поселках: Эстонский — 1,375 миллион, Полосинский — 3,485 миллиона, Дзержинский — 5,128 миллионов. Поселок Краснинский на замену водопровода получит 435 тысяч рублей. Большой объем работ будет выполнен по замене водопроводных сетей в Спасском сельском поселении. Эта морозная зима обозначила проблемные места в состоянии водопровода в поселке Ивановский. В рамках программы получит на ремонтные работы почти 315 тысяч рублей. В поселке Спасский будут заменены сотни метров водопровод на улицах Советская и Уральская. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель главы Верхнеуральского района по строительству и ЖКХ Юрий Журин.



Напомним, ранее в рамках проекта «Чистая вода» в Верхнеуральске завершились работы по строительству очистных сооружений. Проблема существовала в течение долгого времени. Первая очередь объекта запущена в 2017 году, общая очистка достигла 92,4%. После чего там приступили к реализации второго этапа, на это глава региона выделил 32 миллиона рублей из областного бюджета, еще 2 миллиона пошли из муниципального. Всего было выделено более 66 миллионов рублей.

